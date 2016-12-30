В мэрии Краснодара прокомментировали арест вице-мэра Ольги Яковлевой

Первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, курирующий кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами, 30 декабря прокомментировал арест вице-мэра Ольги Яковлевой.

Мэрия Краснодара предоставила интернет-порталу «Кубань 24» официальный комментарий.

«Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела. Со своей стороны администрация города окажет необходимое содействие ходу следствия для того, чтобы была установлена истина. В связи с решением суда, на время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы. Соответствующее решение принял глава города», — сказал Сергей Васин.

В качестве заместителя главы Краснодара Ольга Яковлева курирует работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансового контроля.

По данным издания «Коммерсантъ», Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте на два месяца Ольги Яковлевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом предприятия в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.

По версии правоохранителей, Яковлева при согласовании сделки нарушила некоторые нормы: проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги. Форму товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором следствие считает неприемлемой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ольгу Яковлеву назначили на должность заместителя главы Краснодара в декабре 2015 года.

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