В Мысхако под Новороссийском появился первый официальный пляж

Это место ранее считалось рекреационной зоной.

Как сообщили в отделе обеспечения курортно-туристического кластера, недавно здесь провела обследование служба ГИМС, которая и выдала акт. Согласно документу, территория отвечает всем принятым нормам. Благодаря этому рекреационная зона стала официальным пляжем.

Специалисты взяли необходимые анализы морской воды и провели на «Мысхако» обследование дна. Также на пляже установлены буйки, а на своих постах дежурят спасатели и медики, пишет «Наша газета Новороссийск».

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