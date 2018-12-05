В нацпарке Сочи отсыпали гравием дорогу, ущерб лесничеству составил 2,2 млн рублей

Нарушение режима в Сочинском национальном парке обнаружила межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки. После этого возбудили уголовное дело.

Во время проверки установили, что в границах Веселовского лесничества ФГБУ «Сочинский национальный парк» неизвестные лица без проектно-технической документации и согласования отсыпали гравием лесохозяйственную противопожарную дорогу. Работы велись бульдозером и трактором, был поврежден и перемещен плодородный слой лесных почв на площади 50 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Земли нацпарка являются особо охраняемой природной территорией, на которой запрещена любая деятельность. Сумма ущерба, причиненного почве, составила более 1,9 млн рублей. Также были уничтожены девять деревьев, в том числе ольха и древовидная лещина. Ущерб лесным насаждениям составил более 300 тыс. рублей.

По инициативе прокуратуры в СК возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ о нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Расследование находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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