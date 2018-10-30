В наиболее пострадавшие от стихии населенные пункты Кубани перебросили группировку ЮВО

За время работ военнослужащие очистили около 130 дворов общей площадью более 5 га, вывезли более 400 куб. м мусора.

Военнослужащие 30 октября планируют очистить территорию общей площадью около 2 га.

В Апшеронском районе более 100 военнослужащих соединения специального назначения ЮВО оказывают помощь жителям домов частного сектора, расположенных на улицах Кирова, Березовая и переулке Тупиковый в Хадыженске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

Часть военнослужащих перебросили на расчистку русла реки Пшиш для предотвращения подтопления близлежащих улиц города.

Еще 80 военнослужащих десантно-штурмового соединения продолжили оказывать помощь по очистке территорий жителям сел Индюк и Георгиевского.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией. Пострадавшими признали более 2 тыс. домов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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