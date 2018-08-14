В Нальчик доставили тела погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов Росгвардии

На месте гибели военнослужащих 14 августа завершилась поисково-спасательная операция.

Двое из погибших служили на Кубани. Это 31-летний прапорщик Памир Сеитов — он был инструктором по горной подготовке взвода спецназа — и 35-летний Александр Пекарь, проходивший военную службу в армавирском отряде национальной гвардии.

В Нальчике проведут необходимые экспертизы, чтобы установить причины смерти. После этого тела погибших буду доставлены на их родину. В Армавир отправят только одного бойца. Остальных похоронят в других регионах России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четверо военнослужащих Росгвардии погибли 8 августа на высоте 4,5 тыс. м на леднике между пиками Пушкина и Дых-Тау. Там начался буран и сошла лавина. Сначала для эвакуации тел предполагалось привлечь вертолет, но из-за плохих погодных условий он не смог подняться в воздух.

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