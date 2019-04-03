В НАТО намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Кроме того, планируется расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

Об этом 3 апреля заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. По ее словам, жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии должны чувствовать себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше. Ожидается, что пакет мер по укреплению воздушной разведки и отправки в Черное море кораблей НАТО, одобрят главы внешнеполитических ведомств организации в рамках двухдневного совещания в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министры стран НАТО обсудят военное усиление в Черном море. Встреча членов НАТО состоится 3-4 апреля в Вашингтоне.

Поводом для проведения совещания послужило воссоединение Крыма с Россией, а также инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты.

В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.