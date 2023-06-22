В Навои будет построено 350 многоквартирных домов для 30 тысяч семей

Кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями Навои представил свои планы по улучшению жилищных условий населения в ближайшие семь лет.

➖ В области будет построено 350 многоквартирных домов на 30 000 семей, отремонтировано 1 200 многоквартирных домов на 45 000 семей;

➖1 миллиард долларов будет направлен в саму Навоийскую область из всех источников для выполнения этих работ;

➖3,5 тыс. км внутренних дорог, будет построено и отремонтировано более 60 мостов;

➖ 5000 км устаревших электрических сетей и 1200 трансформаторов будет обновлен;

➖ В результате переноса 1000 километров водопроводных сетей впервые будет обеспечено питьевой водой 100 000 человек, уровень водообеспечения достигает 85 процентов.