В небе над Краснодаром прошел воздушный парад

Авиашоу было посвящено 80-летию Краснодарского высшего авиационного училища имени героя Советского Союза А. К. Серова.

В мероприятиях по случаю торжества 3 ноября приняли участие командующий Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Краснодара Евгений Первышов.

На аэродроме училища прошли показательные выступления сборной команды Воздушно-космических сил и Краснодарского авиационного училища по парашютному спорту. На воздушном параде также выступила авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

На территории училища прошла выставка самолетов и вертолетов. В экспозиции были представлены основные типы летной техники, находящейся на вооружении: истребители, бомбардировщики, штурмовики, учебно-тренировочные и транспортные самолеты, боевые вертолеты и вертолет медицинского обеспечения.

В рамках мероприятия прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!». Желающие могли узнать подробности прохождения такой службы.

Юбилей вуза сопровождался концертной программой с участием творческих коллективов Кубани, ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне летчики провели репетицию авиапарада.

Заместитель губернатора Николай Долуда 2 ноября приехал поздравить летное училище имени Серова с 80-летним юбилеем.

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