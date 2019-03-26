В некоторых районах Кубани 27 марта пройдет дождь, температура достигнет 16 °С

По юго-западным и западным районам возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, при прояснении по восточной половине края до -3…-5 °С, днем 9-14 °С, местами по югу до 16 °С.

На Черноморском побережье днем местами дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем +5…+10 °С, местами по югу до 15 °С.

В Краснодаре во второй половине дня 27 марта небольшой дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем 14-16 °С.

Сочи +13…+15 °C переменная облачность

Туапсе +13…+15 °C дождь

Геленджик +13…+15 °C дождь

Новороссийск +8…+10 °C дождь

Анапа +8…+10 °C дождь

Крымск +14…+16 °C дождь

Славянск-на-Кубани +14…+16 °C дождь

Приморско-Ахтарск +9…+11 °C дождь

Ейск +9…+11 °C дождь

Тихорецк +11…+13 °C дождь

Кропоткин +12…+14 °C дождь

Армавир +13…+15 °C переменная облачность

Лабинск +13…+15 °C переменная облачность

Белореченск +13…+15 °C переменная облачность

Горячий Ключ +14…+16 °C переменная облачность

Краснодар +14…+16 °C переменная облачность