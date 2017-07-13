В некоторых районах Кубани 14 июля ожидается кратковременный дождь с грозой

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 °C, на Азовском побережье 18-23 °C, в предгорных районах 11-16 °C, днем 28-33 °C. На Черноморском побережье днем 14 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с при грозе 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °C, днем 26-31 °C.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 31-33 °C.

Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь

Туапсе +28…+30 °C преимущественно без осадков

Геленджик +28…+30 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь

Анапа +28…+30 °C преимущественно без осадков

Крымск +30…+32 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +27…+29 °C преимущественно без осадков

Ейск +27…+29 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +30…+32 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +30…+32 °C преимущественно без осадков

Армавир +28…+30 °C преимущественно без осадков

Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь

Белореченск +30…+32 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +29…+31 °C кратковременный дождь

Краснодар +30…+32 °C кратковременный дождь

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