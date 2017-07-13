В некоторых районах Кубани 14 июля ожидается кратковременный дождь с грозой

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20 °C, на Азовском побережье 18-23 °C, в предгорных районах 11-16 °C, днем 28-33 °C. На Черноморском побережье днем 14 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с при грозе 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °C, днем 26-31 °C.
В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 31-33 °C.
Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь
Туапсе +28…+30 °C преимущественно без осадков
Геленджик +28…+30 °C преимущественно без осадков
Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь
Анапа +28…+30 °C преимущественно без осадков
Крымск +30…+32 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +31…+33 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +27…+29 °C преимущественно без осадков
Ейск +27…+29 °C преимущественно без осадков
Тихорецк +30…+32 °C преимущественно без осадков
Кропоткин +30…+32 °C преимущественно без осадков
Армавир +28…+30 °C преимущественно без осадков
Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь
Белореченск +30…+32 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +29…+31 °C кратковременный дождь
Краснодар +30…+32 °C кратковременный дождь
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