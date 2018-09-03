В некоторых районах Кубани 4 сентября пройдут дожди, температура достигнет 32 °C

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °C, в предгорьях 12-17 °C, днем 27-32 °C.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °C, днем 25-30 °C, по югу до 32 °C.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 30-32 °C.

Сочи +30…+32 °C без осадков

Туапсе +30…+32 °C без осадков

Геленджик +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Новороссийск +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Крымск +30…+32°C кратковременный дождь, гроза

Славянск-на-Кубани +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C без осадков

Ейск +27…+29 °C без осадков

Тихорецк +29…+31 °C без осадков

Кропоткин +30…+32 °C без осадков

Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза

Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза

Белореченск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза

Горячий Ключ +30…+32 °C кратковременный дождь, гроза

Краснодар +30…+32 °C без осадков

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