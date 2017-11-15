В некоторых районах Кубани в ночь на 16 ноября температура опустится до -2 °C

В отдельных пунктах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °C, при прояснении до -2 °C; днем 7-12 °C, по югу до 15 °C. На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь в районе Сочи ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °C, днем 13-18 °C.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °C, днем 10-12 °C.

Сочи +16…+18 °C без осадков

Туапсе +16…+18 °C без осадков

Геленджик +13…+15 °C без осадков

Новороссийск +13…+15 °C без осадков

Анапа +11…+13 °C без осадков

Крымск +10…+12 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +9…+11 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C без осадков

Ейск +7…+9 °C слабый дождь

Тихорецк +8…+10 °C без осадков

Кропоткин +10…+12 °C без осадков

Армавир +11…+13 °C без осадков

Лабинск +11…+13 °C слабый дождь

Белореченск +11…+13 °C без осадков

Горячий Ключ +12…+14 °C без осадков

Краснодар +10…+12 °C без осадков

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