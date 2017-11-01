В некоторых школах Кубани начнут преподавать адыгейский язык

Уроки планируют ввести в аулах, где большинство жителей — черкесы.

Об этом говорили на круглом столе в Краснодаре. В регионе живут более 30 тыс. носителей адыгейского языка. В некоторых населенных пунктах их более 70% от общего числа жителей. Например, в Туапсинском и Успенском районах.

«В Краснодарском крае проживают представители более чем 120 национальностей. И у каждого может быть реализовано право на выбор родного языка. И мы, как органы власти, должны создавать условия», — сказал заместитель начальника управления департамента внутренней политики Краснодарского края Дмитрий Коваленко.

Преподавать адыгейский язык в аулах проще. По словам специалистов, необходимо только определиться, будет предмет обязательным или факультативным. А вот в городах не в каждой школе наберется нужное количество учеников.

Кроме занятий в классах, родную речь дети смогут изучать на каникулах в летних языковых лагерях. Предстоит еще решить проблему с учебниками. Большинство книг не прошли обязательного утверждения на федеральном уровне и выпускаются в форме методических пособий.

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