В Непале прошли открытые соревнования Краснодарского края по альпинизму

В сборную вошли 16 человек.

Причины, по которым выбрано это место, вполне объяснимы.

«Они проходят в Непале, потому что, к сожалению, в Краснодарском крае нет вершин выше 8 тыс. м. Альпинизм — это даже не вид спорта, это вид человеческой деятельности. Альпинисты, находясь в одной команде, не могут соревноваться друг с другом. Они соревнуются прежде всего с трудностями, которые возникают у них на пути к вершине», — отметил участник экспедиции Иван Аристов.

Покоряли кубанцы гору Манаслу — это восьмая вершина в мире. Высота ее 8 тыс. 156 м. Дойти до крайней точки в итоге смогли девять спортсменов.

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