В нескольких районах Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Ночью и утром 18 апреля сохранятся заморозки в юго-восточных предгорьях Краснодарского края.

Температура может опуститься до -3 °С. В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 01, 101, 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

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