В Нижегородской области разбился истребитель МиГ‐31

Авиакатастрофа произошла 19 сентября около 17:07 в лесу в 500 м от поселка Молочная Ферма в Кулебакском районе. Оба летчика катапультировались.

Самолет при ударе о землю взорвался и полностью сгорел. Это произошло в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Истребитель-перехватчик принадлежал центру подготовки авиационного персонала, он выполнял тренировочный полет без боекомплекта.

Пилоты успели катапультироваться, сейчас их жизни ничего не угрожает. Специалисты поисково-спасательной службы оперативно их эвакуировали.

На место происшествия направлена комиссия Министерства обороны России. В ведомстве заявили, что предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.

МиГ-31 — предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на всех видах высоты и в любых метеоусловиях. Одновременно самолет может поражать шесть объектов в воздухе и сопровождать до десяти целей. В качестве военного оснащения МиГ-31 оборудуют гиперзвуковым комплексом «Кинжал», сообщает телеканал «360».

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