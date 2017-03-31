В ночь на 1 апреля на Кубани ожидаются заморозки до -5 °C

Синоптики обещают на Кубани заморозки до — 5 °C в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Холоднее всего будет в предгорьях, на севере и востоке края. Но уже днем температура снова станет плюсовой. В центральных районах Кубани и на Черноморском побережье морозов не ожидается. В Новороссийске ветер усилится до 25 м/с.

Климатические скачки могут пагубно сказаться на сельхозугодиях и цветах. Чтобы сохранить их, специалисты советуют на ночь укрыть растения пленкой. По прогнозам метеорологов, к следующей неделе похолодания закончатся, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник