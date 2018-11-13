В ночь на 14 ноября в Краснодаре спецтехника будет расчищать улицы

Специальная техника для расчистки дорог и борьбы с гололедом начнет обработку проезжей части реагентами и песчано-соляной смесью 13 ноября с 22:00.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства перешел на круглосуточный режим работы для контроля за состоянием улиц.

«В настоящий момент в Краснодаре все дороги в проезжаемом состоянии. Из-за пробок и напряженного дорожного трафика работа техники сейчас нецелесообразна. Однако поздним вечером, начиная с 22:00, спецтехника, оборудованная для обработки проезжей части песчано-соляной смесью и реагентами, а также отвалами для уборки снега, выйдет на улицы. Будут в первую очередь обработаны все мосты, путепроводы и улицы с крутыми подъемами, магистральные улицы. Техника будет работать в течение ночи непрерывно», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что всем владельцам личных автомобилей необходимо перейти на зимнюю резину и не выезжать в город на летней, так как это становится одной из основных причин ДТП.

Архипов также добавил, что вечером 13 ноября общественный транспорт работает без сбоев. Если снегопад усилится и появится необходимость, организуют вывоз снега за пределы городской черты. Для этого зарезервировали большегрузы.

По данным краснодарского гидрометцентра, ночью 13 ноября и утром 14 ноября температура воздуха будет держаться в границах от -1 до +1 °С, днем 14 ноября ожидается температура от +3 до +5 °С, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 ноября выпал первый снег. В городе заготовили около 2 тыс. т смеси для посыпки тротуаров.

Из-за снегопада вечером 13 ноября в городе образовались девятибалльные пробки.

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