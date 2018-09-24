В ночь на 25 сентября приостановят выезд из Краснодара через Тургеневский мост

24 сентября в 17:21

С 23:00 24 сентября до 5:00 25 сентября ограничат движение автотранспорта с улицы Кубанская Набережная на мост через реку Кубань.

Движение автомобилей через Тургеневский мост на въезд в город сохраняется с правым поворотом на улицу Буденного.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного движения Владимир Архипов, чтобы выехать из города в южном направлении в ночь с 24 на 25 сентября, водителям нужно воспользоваться альтернативным Яблоновским мостом или автодорогой М4 «Дон» вдоль шлюзов краснодарского водохранилища. Временное ограничение движения вызвано необходимостью уложить новый асфальт на участке улицы Тургенева при подъеме на мост. Утром 25 сентября работы по асфальтировке должны закончить, все ограничения планируется снять.

На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты движения и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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