В ночь с 21 на 22 июня в центре Краснодара перекроют движение

В это время во всему краю отметят печальную годовщину — 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла более 26 млн жизней советских граждан.

Немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию СССР в четыре часа утра. В это же время на Кубани стартует патриотическая акция «Свеча памяти». В Краснодаре колонна соберется на Театральной площади за полчаса до начала шествия. Участники с зажженными лампадами в руках проследуют по улице Красной до Северной и далее к Вечному огню. Там возложат цветы к монументу и почтут память павших минутой молчания.

Автомобили мешать не будут: движение в центре Краснодара перекроют. Ограничения будут действовать с 22:00 до 8:00 по нечетной стороне Северной от Октябрьской до Кирова. Не проехать будет также по некоторым участкам Буденного и Красной. Водителей просят выбрать альтернативные маршруты.

Ограничение движения в Краснодаре в ночь с 21 на 22 июня:

Нечетная сторона улицы Северной, от Октябрьской до Кирова

Буденного, от Красной до Красноармейской

Красная, от Длинной до Северной

Северная, от Красной до Кирова

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