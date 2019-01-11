В новогодние праздники абоненты МТС на Кубани мало выходили из дома и много сидели в интернете

Компания МТС проанализировала поведение и перемещение своих абонентов в регионе в период с 31 декабря по 9 января.

В этом году жители Кубани продемонстрировали минимум двигательной активности и максимум виртуальной.

В среднем один абонент мобильного интернета ежедневно потреблял трафик в объеме, равном одному фильму. Пользователь фиксированных услуг проводил больше шести часов с цифровым телевидением МТС. Это на 100% выше будничных показателей. Только один из десяти кубанских абонентов покидал на праздниках пределы региона. В подавляющем большинстве жители края проводили почти все время дома, либо в торгово-развлекательных центрах.

Интернетом 4G пользовались вдвое больше, чем годом ранее. Самыми активными пользователями интернета на праздниках стали ожидаемо жители Краснодара. Далее в рейтинге идут жители Белореченского, Динского, Северского и Усть-Лабинского районов.

Наиболее разговорчивыми в новогоднюю ночь и последующие праздники, помимо краснодарцев, стали жители Армавира и населенных пунктов Красноармейского района. Голосовой трафик в сетях 2G и 3G в новогодние каникулы незначительно снизился по сравнению с прошлым годом — в пределах 3%. В то же время значительно — до 50% — выросло количество интернет-звонков через VoLTE, WiFi-Сalling и мессенджеры.

Пик звонков, СМС-сообщений и сообщений в мессенджерах пришелся на 1:00 в первый день нового года.

Кубанские абоненты в ночь с 31 декабря по 1 января звонили в основном по краю, а также в Москву. За пределы страны чаще всего звонили на Украину, в Армению и Узбекистан.

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