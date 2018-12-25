C 28 декабря по 8 января в направлении Розы Хутор будет ходить 16 рейсов ежедневно.

Две пары пригородных поездов будут следовать по маршруту Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт, одна пара по маршруту Роза Хутор — Адлер Аэропорт — Роза Хутор и пять пар по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи.

Поезда по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи будут курсировать в десятивагонном исполнении, хотя обычно у них пять вагонов.

В новогодние каникулы РЖД предлагает проект «Лыжная стрела», по которому пассажиры поезда Ростов-на-Дону — Роза Хутор смогут бесплатно провезти с собой лыжи и сноуборды, а также приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта. Его стоимость не будет отличаться от той, что предлагается в кассе.

С 25 декабря по 9 января количество ежедневных авиарейсов из Краснодара в Сочи увеличится с двух до трех, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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