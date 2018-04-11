В Новокубанске мужчина избил до смерти сожительницу и лег с ней спать

Преступление произошло в ночь на 9 апреля.

Мужчина и женщина находились в гостях и выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, сожительница стала оскорблять мужчину. В ответ на это он несколько раз ударил женщину кулаками по голове и в живот. Затем мужчина отнес пострадавшую на кровать и лег рядом спать. Спустя пару часов он проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни, после чего вынес тело на улицу и скрылся.

Медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и тупой травмы живота с разрывом селезенки, осложненной геморрагическим шоком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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