В Новокубанске открылась «Школа молодого предпринимателя»

В проекте примут участие более 40 жителей города и района, планирующих открыть собственное дело, а также расширить свой бизнес.

Занятия в «Школе молодого предпринимателя» будут проводить бизнес-тренеры, успешные предприниматели Краснодарского края. В рамках запуска проекта состоялся тренинг на тему «Генерация бизнес-идеи», спикером которого выступил бизнес-тренер по мотивации и управлению персоналом.

Участники проекта пройдут курс обучения, разработают бизнес-идею и защитят свои бизнес-проекты. Выпускники школы получат сертификаты и ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 сентября новый сезон «Школы молодых предпринимателей» стартовал в Краснодаре.

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