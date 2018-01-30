В Новокубанске открыли центр молодежного инновационного творчества

Это площадка, где все желающие смогут научиться воплощать свои инженерные идеи в действующие проекты.

В учебном заведении преподают программирование, моделирование, работу на станках и робототехнику. Воспитанник центра Евгений Коновалов считает, что в скором будущем границы России будут защищать не люди, а машины. Он создал своего военного робота.

«Это робот-военный, он ездит на двух колесах, может оружие нести при боевых действиях. Также он грузовой робот, может ехать и везти груз», — рассказал Евгений Коновалов.

О том, каких успехов они достигли в робототехнике, дети рассказали вице-губернатору. Василий Швец приехал на открытый урок центра. Школьники учатся работать на самом современном оборудовании. Например, вместе с преподавателями они напечатали на 3D-принтере свои первые изделия — макеты изумрудов.

Василий Швец отметил, что центр инновационного творчества многофункциональный, обучаться здесь могут не только дети.

«В таких центрах на тех станках, на том высокотехнологичном оборудовании, которое было закуплено в рамках специальной программы, возможно создавать всю мелкосерийную продукцию, все прототипы. Поэтому, конечно, эти центры для нас — возможность развивать детей и уже сегодня помогать малому и среднему предпринимательству достигать своих целей», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

По словам руководителя центра Евгении Морозовой, сейчас идут переговоры с одним из главных вузов Кубани о том, чтобы выпускникам инновационной площадки предоставляли льготные условия при поступлении на профильные факультеты.

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