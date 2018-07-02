В Новокубанске парень утонул во время купания с друзьями

Это случилось на Солдатских прудах.

Молодой человек с девушкой и друзьями пришел искупаться. Парень зашел в воду, нырнул и исчез. Его спутница в это время сидела на берегу. Очевидцы начали искать парня, нырять и осматривать дно. Молодого человека нашли и вытащили на берег. Он не подавал признаков жизни.

Вызвали скорую помощь. Врачи не смогли реанимировать пострадавшего и констатировали смерть.

В социальных сетях очевидцы пишут, что молодой человек и его спутница были сильно пьяны.

Устанавливается лчность и возраст утонувшего, сообщает портал gorodarmavir.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник