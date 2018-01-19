В Новокубанске после пожара модернизируют центральный рынок

Уже возвели крытый павильон площадью 1,1 тыс. кв. м, рассчитанный на 74 торговых места.

В зале, поделенном на две зоны, реализуют овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, а также трикотажные и швейные изделия.

Вскоре начнется вторая часть реконструкции. Работы проведут на открытой территории рынка. Помимо торговых мест, оборудуют социальные ряды, а также выделят площадку под проведение ярмарки выходного дня. Полностью завершить модернизацию объекта планируют к сентябрю.

Руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный отметил, что в районе центрального рынка необходимо организовать продажу печатной продукции. По его словам, недостаточное количество нестационарных объектов по реализации такой продукции сейчас отмечается по всему краю. Согласно нормативам, торговых павильонов и киосков по продаже печатной продукции должно быть не менее 724 объекта. Фактически функционирует 471 киоска, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новокубанске в августе потушили пожар на центральном рынке.

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