В Новокубанске появился новый парк имени космонавта Виктора Горбатко

В торжественном открытии зеленой зоны 7 декабря принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

«Уверен, что созданная в парке инфраструктура будет востребована у жителей и гостей Новокубанска. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в проекте. Это хороший подарок городу», — подчеркнул Вороновский.

Парк разбили на пересечении улиц Нева и Шевченко. На его благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней выделили более 15 млн рублей.

Площадь пешеходных аллей парка составила около 4,5 тыс. кв. м. Здесь оборудовали спортивную и детскую игровую площадки, зону для занятий воркаутом, установили малые архитектурные формы, скамейки, организовали уличное освещение. В центре парка установлен бюст космонавта, дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко, детство и юность которого прошли в Новокубанском районе.

В 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани выделили 1 млрд 520 млн рублей. На 2019 год предусмотрен такой же объем средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют увеличить количество зеленых зон. Об этом 25 июня заявил губернатор.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник