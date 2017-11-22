В Новокубанске пройдет семинар «Разработка бизнес-плана малого бизнеса в реальных условиях»

Мероприятие состоится 24 ноября с 11:00 до 15:00 на улице Первомайской, 151.

Семинар проводит НАО «Корпорация развития Краснодарского края». На мероприятии обсудят основные функции, виды бизнес-плана, реальную модель бизнес-плана, что производить, как производить, технико-экономическое обоснование, потребность в инвестициях и разработку производственной программы бизнес-плана для малого бизнеса, суть предлагаемого бизнес-плана, результаты реализации.

Участники семинара смогут получить бесплатную консультационную помощь и практические рекомендации.

Спикером станет кандидат экономических наук, доцент Кубанского государственного университета, кафедра мировой экономики и менеджмента, заместитель редактора научно-практического журнала «Экономика теория и практика» Виктория Заболоцкая.

Регистрация на мероприятие обязательна. Для участия в бесплатном семинаре необходимо предоставить ряд документов и заполнить анкету. С вопросами можно обращаться по телефону 8-800-550-50-08, сообщается на сайте Центра поддержки предпринимательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 23 ноября пройдет круглый стол по вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса. Мероприятие проводит Центр координации поддержки экспорта.

В Ейске 23 ноября состоится семинар «Эффективное управление личным временем».

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