В Новокубанске сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах на дороге

Патрульные разрешили воспитанникам детского сада посидеть за рулем служебной машины, рассмотреть рацию и пульт от звуковой и световой сирен.

Затем стражи порядка от развлекательной части перешли к познавательной. Инспекторы ГИБДД напомнили юным пешеходам, для чего существует «зебра», и узнали, все ли родители пристегиваются, когда ведут автомобиль. Дети ответили честно.

Завершилась встреча викториной на знание правил дорожного движения.

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