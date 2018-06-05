В Новокубанске в водоеме нашли тело пропавшей 13-летней школьницы

Погибшую обнаружили вечером 5 июня.

«По данным следствия, тело девочки нашли в одном из водоемов в Новокубанске. При визуальном осмотре на теле не заметили каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти. По факту произошедшего продолжается доследственная проверка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела для установления точных причин произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка несколько дней гостила у бабушки. По словам родственников, 2 июня она гуляла на одном из городских пляжей, встречалась с подругами. Около 18:00 они разошлись. Поиски ребенка продолжались трое суток. Были задействованы полицейские, казаки, волонтеры.

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