В Новокубанске восстановят забор казачьей управы 1913 года

В Новокубанске в апреле начали реконструировать забор старинной казачьей управы.

Он построен из кирпича кладки 1913 года. Раньше его белили известью. Сейчас казаки восстанавливают сооружение. Они снимают слои побелки и штукатурки. Затем планируют отреставрировать швы и кирпич.

Атаман Новокубанского районного казачьего общества Дмитрий Шкареда рассказал, что собираются обновить и само здание управы. После этого во время экскурсий в музей будут показывать казачью старину.

Здание построили в 1913 году. Оно находится недалеко от штаба районного казачьего общества. В разные годы в нем располагались школа и отдел образования района. Сейчас там находится районный краеведческий музей, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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