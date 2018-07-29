В Новокубанском районе грабеж начался с просьбы одолжить 100 рублей

Сотрудники полиции по горячим следам задержали преступника.

О нападении в дежурную часть отдела МВД России по Новокубанскому району сообщил местный житель. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции он пояснил, что его знакомый попросил одолжить ему 100 рублей, а когда увидел в руках крупные купюры, напал на него, похитил 15 тыс. рублей и скрылся.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, 31-летнего местного жителя, и задержали его на одной из улиц города. Похищенные деньги изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый арестован. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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