В Новокубанском районе мужчина угрожал убить заведующую сельским клубом

В танцевальном зале между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый начал размахивать раскладным ножом.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний житель Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина пояснил, что неоднократно приходил в сельский клуб в состоянии алкогольного опьянения и по этой причине конфликтовал с заведующей. В очередной раз явившись в клуб, он решил запугать женщину ножом, чтобы она не мешала ему отдыхать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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