В Новокубанском районе мужчина забрался в дом к 80-летней женщине

Полицейские задержали подозреваемого в Армавире, возбудили уголовное дело.

В дежурную часть позвонила 80-летняя жительница Новокубанского района. Женщина рассказала о том, что стала жертвой разбойного нападения. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный проник в дом пенсионерки и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина напал на нее. После этого злоумышленник похитил мобильный телефон, кошелек и скрылся. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 30-летний ранее судимый гражданин сопредельного государства. Его задержали по месту временного проживания в Армавире. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое, его арестовали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник