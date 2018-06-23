В Новокубанском районе открылся малобюджетный спорткомплекс

В мероприятии в поселке Прогресс принял участие замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.
Он отметил, что новый спортивный комплекс — уже шестой, построенный в этом году в небольших населенных пунктах Кубани. В поселке Прогресс проживает около 3,5 тыс. человек. Такие малобюджетные спортивные центры шаговой доступности возводятся по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.
«Сегодня в Новокубанском районе работают четыре спортшколы, в которых занимается около 32% всех учащихся. Благодаря новому комплексу еще больше ребят смогут пойти в секции по единоборствам, художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу. Спорткомплекс станет общедоступным местом для занятий спортом жителей окрестных населенных пунктов», — отметил Никитин.
Площадь объекта составляет более 11 тыс. кв. м. Стоимость — около 27 млн рублей, из них почти 19 млн выделили из краевого бюджета, остальные — из местного.
Сейчас ведется строительство еще десяти подобных центров в других муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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