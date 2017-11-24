В Новокубанском районе построят цех по производству мыла

Общий объем инвестиций в проект составит 20 млн рублей.

Строительство первой очереди цеха по производству мыла ведется на хуторе Кирова Новокубанского района. Рабочие монтируют линии для производства форм мыла. Уже увеличили инфраструктурные мощности, необходимые для этого производства.

Планируется, что с выходом на проектную мощность предприятие будет производить до 15 т мыла. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете 12 новых рабочих мест. В эксплуатацию цех собираются ввести к концу 2018 года.

Соглашение о реализации проекта подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Договор заключили администрация муниципального образования и многоотраслевое объединение «Армавир», сообщает пресс-служба департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Это не первый проект, который реализуют в районе по соглашению, заключенному на инвестфоруме в Сочи. В 2015 году агрохолдинг «Кубань» завершил строительство первой очереди молочно-товарной фермы на 800 голов. Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей.

В этом году на инвестфоруме был заключен договор о строительстве в Новокубанском районе завода по розливу питьевой воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новокубанском районе в июне начал работу Центр поддержки предпринимательства. Организация оказывает бесплатные консультационные услуги по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, а также информирует о возможностях получения кредитных ресурсов, оказывает ряд бухгалтерских услуг.

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