В Новокубанском районе произошел пожар в частном доме, есть пострадавшие

Сообщение о возгорании дома на улице Восточной в станице Советской поступило в МЧС 19 декабря в 11:09.

В 11:10 на место выехали пожарные расчеты. В 11:14 по прибытии установили, что происходит открытое горение частного дома. Площадь пожара составила 30 кв. м. В 11:17 огонь локализовали. В 11:30 ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о произошедшем уточняется.

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