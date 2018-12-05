В Новокубанском районе произошел пожар в частном доме, погиб мужчина

Сообщение о возгорании в одном из домов на улице Шевченко в станице Бесскорбной поступило ночью 5 декабря.

По данным следствия, 59-летний мужчина жил один. Ночью соседи заметили пожар и позвонили в МЧС. После локализации пожара обнаружили тело хозяина дома. Каких-либо внешних признаков умышленного преступления не обнаружили. Следствие полагает, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется причина возгорания. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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