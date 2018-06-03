В Новокубанском районе пропала школьница

Девочка пропала 3 июня в селе Ковалевском.

В поисках участвуют сотрудники полиции и волонтеры.

«Девочке 13 лет, последние два дня она находилась у бабушки. Школьница отпросилась погулять и не вернулась. Двое человек видели ее на остановке по направлению в Армавир, водитель маршрутки узнал, но где высадил и в какое время, не помнит», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поиски продолжаются. Проводится проверка.

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