В Новокубанском районе прошел первый в крае муниципальный бизнес-форум

Его организовали для того, чтобы развивать малое и среднее предпринимательство.

Среди приглашенных были не только опытные бизнесмены, но и те, кто только собирается открыть свое дело. В формате круглых столов ведущие краевые экономисты и представители власти рассказали, как начать работать на себя, избегая при этом рисков, а также о том, на какую помощь государства можно рассчитывать.

«Были заслушаны проекты по развитию предпринимательства. И я знаю, что сейчас проектом одного из участников форума заинтересовался Центринвестбанк. Я надеюсь, что у них наладится взаимоотношение, и они и дальше будут строить развитие предпринимательства», — сказал врио заместителя руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Олег Тетерин.

На форуме работали дискуссионные площадки по пяти направлениям: молодежное предпринимательство, продвижение через социальные сети, инвестиционное сопровождение и современный бизнес аграрной территории. Кроме того, владельцы компаний смогли напрямую, минуя посредников, установить партнерские отношения с поставщиками товаров и услуг. Главным событием стало пленарное заседание, на котором обсудили развитие экономики Кубани.

Форум прошел при поддержке администрации региона, Агентства стратегических инициатив и краевой торгово-промышленной палаты.

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