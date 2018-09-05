В Новокубанском районе скутер врезался в автобус, погибла 15-летняя девочка

Авария произошла 4 сентября около 21:00 в станице Бесскорбной.

По предварительным данным, 15-летняя девочка управляла скутером, на котором кроме нее ехали в качестве пассажиров двое мужчин. В этот момент по проезжей части двигался автобус САРЗ, в салоне не было пассажиров. Произошло столкновение.

«В результате ДТП 15-летняя девочка погибла, двое ее пассажиров пострадали. При этом у водителя не было соответствующей категории, дающей право управлять скутером», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В ГАИ напоминают о том, что управлять скутером разрешено лицам старше 16 лет. Кроме того, на скутере запрещено перевозить пассажиров. Родителей просят быть внимательнее и не позволять своим детям садиться за руль скутеров.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник