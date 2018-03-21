В Новокубанском районе собрали урожай огурцов, выращенных в «воздухоопорной» теплице

У всех сотрудников, прежде чем взять их на работу, измеряли длину ладони. Это не прихоть работодателя.

Дело в том, что здесь выращивают любимый на Кубани сорт огурца — «Эстафету». Длина созревшего плода, который уже можно срывать с куста, должна быть более 15 см, иначе огурец будет невкусным — молочным, как его называют работники теплицы.

«Мы меряем огурцы по ладони. Если он длиной с ладонь, значит, он идеальный. И у нас все огурцы такими получаются. Если огурец еще маленький, он еще не набрал свои свойства, его не срываем», — рассказала работница теплицы Олеся Пономаренко.

Всего в тепличном комплексе 8 тыс. кв. м площадей. И в начале сезона уже убирают по 8 т огурцов в неделю. По словам работников минсельхоза, Кубань обеспечивает жителей свежими овощами выше установленных медицинских норм. Несмотря на это, площадь тепличных комплексов по краю постоянно растет. В ближайшее время будет закончена первая очередь строительства тепличного комплекса в Красноармейском районе.

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