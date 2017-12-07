В Новокубанском районе специалисты утилизируют бутылку с 3 кг ртути

Местные жители обнаружили бутылку, наполненную предположительно ртутью, в нескольких метрах от детского сада.

Прохожие немедленно сообщили об угрозе в дежурную часть. Полицейские выставили оцепление, чтобы никто из местных жителей не приблизился к ядовитой бутылке.

— Страшно, у меня дети здесь, и садик рядом, я в шоке. Будем дома сидеть, потому что я боюсь детей отпускать на улицу, если такое дело, — сказала местная жительница Екатерина Герасимова.

— А вообще знаете технику безопасности, как вести себя, если рядом ртуть?

— Нет, не знаю, слышала, что это вредно на здоровье влияет.

По предварительным данным, в емкости находится около 3 кг ртути. Опасный металл в оцеплении уже сутки. Сторожить ядовитую находку будут, пока не приедут специалисты, которые смогут безопасно утилизировать бутылку. Прикасаться к ней нельзя без специальных средств защиты. Но только потому, что объем большой.

Но если разбился ртутный градусник в доме, принять меры стоит до приезда специалистов и собрать металл самостоятельно.

«Шарики хорошо видны. Они блестят. Взять фонарик, надеть новые резиновые перчатки. Желательно, надеть маску на лицо и собирать эти шарики с помощью резиновой клизмы или совочком», — пояснил главный специалист отдела ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО» Василий Бочинский.

При этом каждые 20 минут необходимо проветривать помещение. Пол специалисты советуют помыть раствором марганцовки. Собранную ртуть отдать работникам службы по уничтожению.

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