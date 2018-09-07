В Новокубанском районе трое мужчин украли из офиса сейф и вскрыли его в лесу

В полицию обратился сотрудник одного из предприятий и сообщил о том, что из помещения офиса пропал сейф, в котором находилось более 900 тыс. рублей.

Правоохранители получили информацию о возможной причастности к совершению кражи одного из бывших сотрудников организации.

Подозреваемого — 24-летнего парня — задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Молодой человек рассказал, что совершил преступление вместе с двумя знакомыми, сообщили инетрнет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники проникли на территорию предприятия через окно, вынесли сейф, вывезли его на автомобиле в лесополосу, вскрыли и забрали деньги.

Полицейские задержали 23-летнего соучастника преступления. Еще один подозреваемый скрылся, его объявили в федеральный розыск.

Возбудили уголовное дело о краже. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второго заключили под стражу. Ведется следствие.

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