В Новокубанском районе в ДТП с КамАЗом погибла водитель иномарки

Авария произошла 4 октября около 10:00 на подъезде к Майкопу от трассы М-29 «Кавказ».

По предварительным данным, 63-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой в этот момент двигался груженный щебнем КамАЗ.

Иномарка на большой скорости врезалась в грузовик, который от удара опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, 54-летний водитель КамАЗа не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

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