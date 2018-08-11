В Новокубанском районе в водоеме утонул 21-летний парень

Это произошло ночью 11 августа на Солдатских прудах в окрестностях Новокубанска.

По предварительным данным, компания молодых людей — двое парней и две девушки, отдыхали на берегу благоустроенного для купания водоема. Один из молодых людей решил искупаться. Его друзья остались на берегу и видели, как он зашел в воду. В какой-то момент парень начал тонуть. Молодые люди бросились на помощь, но спасти тонущего не смогли. На место вызвали скорую помощь и полицию. Погибшему был 21 год.

«По факту произошедшего следователи СК проводят доследственную проверку, выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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