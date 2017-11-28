В Новокубанском районе «восьмерка» врезалась в опору ЛЭП, погиб пассажир

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Авария произошла 27 ноября в 2:30 на улице Верхнекубанской в Новокубанске.

По предварительным данным, 29-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21083 со стороны поселка Большевик в сторону Новокубанска, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля погиб на месте, двое 19-летних пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГАИ установили, что сидевший за рулем никогда не имел водительских прав. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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