В Новокубанском районе задержали угнавшего автомобиль парня

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил открытый автомобиль и угнал его.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила открытый автомобиль с ключами в замке зажигания на улице возле своего дома и через время не обнаружила его на месте.

Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль на обочине дороги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 18-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что проживает рядом с потерпевшей. Угнав машину, он не справился с управлением, съехал с проезжей части и застрял.

Машину вернули владелице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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