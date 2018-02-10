В Новокубанском районе женщина оговорила своих квартирантов

В отношении 40-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Следственный отдел ОМВД России по Новокубанскому району завершил предварительное расследование.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что из сдаваемого ею жилья арендаторы похитили ювелирные украшения стоимостью 20 тыс. рублей.

При проверке информация не подтвердилась. Полицейские установили, что заявительница, предупрежденная о даче заведомо ложных показаний, оговорила квартирантов. Обвиняемая пояснила, что таким образом пыталась выселить их из жилья.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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